Kto zaostrza 'walkę klasową'? Ks. prof. Dariusz Kowalczyk odpowiada Michnikowi

Michnik "informuje" w Niemczech o sytuacji w Polsce: "Kaczyński posługuje się językiem stalinowskim. Kaczyński powiada jak Stalin: wraz z budownictwem socjalizmu zaostrza się walka klasowa. Opowiadanie, że w Polsce dzisiaj nieszczęścia się biorą z braku dekomunizacji, to kompletny idiotyzm". Hmm... O zaostrzaniu "walki klasowej", a właściwie walki ideologicznej (ostatnio przy użyciu LGBT plus) można by mówić, ale kto ją zaostrza? Bo przecież nie Duda, nie Morawiecki, nie Kaczyński.