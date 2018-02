Kto tak naprawdę zabił Chrystusa? Mocne i ważne słowa kard. Saraha!

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego, kardynał Robert Sarah na zaproszenie prymasa Belgii przyjechał do stolicy tego kraju, gdzie spotkał się wczoraj wieczorem z wiernymi z brukselskiej diecezji.

Purpurat mówił m.in. o spustoszeniu, którego dokonują dziś w świecie- szczególnie w krajach ubogich- kraje zachodnie. Pomoc humanitarną-wskazał kardynał- nader często uzależnia się od zgody na aborcję czy też ideologię gender.

Jak wskazał hierarcha, Zachód przeżywa obecnie kryzys cywilizacyjny, który wynika z odrzucenia Boga i prawdy o człowieku. Kardynał Robert Sarah zwrócił uwagę, że w Belgii przyjmuje się prawa, które godzą w życie i rodzinę, a jednak nikt się temu nie sprzeciwia, w dodatku nawet niektórzy przedstawiciele Kościoła chcą dopasować Ewangelię do wymogów współczesnego świata.

Duchowny zaapelował do katolików w Belgii: „Nie wstydźcie się Chrystusa, nie wstydźcie się wiary”.

„Dla wielu ludzi Bóg jest martwy. Ale to myśmy Go zabili. Nasze kościoły są Jego grobami. I ludzie już do nich nie chodzą, bo czują w nich rozkład”- powiedział purpurat.

W ocenie hierarchy, to nie w Afryce czy na Bliskim Wschodzie żyją najbardziej prześladowani chrześcijanie, lecz właśnie w Europie Zachodniej.

"Jesteście najbardziej prześladowani, bo chcą uśpić, znieczulić waszą wiarę. Chcą zabić waszą wiarę i wasze chrześcijańskie wartości. Mówią wam: żyjcie tak jak wszyscy, bądźcie nowocześni. Chrześcijanie najbardziej prześladowani żyją na Zachodzie"- zaznaczył kardynał Sarah.

"To prawda, w Afryce podcina się nam gardło. Jeśli w Nigerii idziesz do kościoła, to nie wiesz, czy wrócisz do domu, bo w kościele może być bomba. To prawda. Ale śmierć fizyczna nie jest najgorsza. Gorsza jest śmierć moralna. A tutaj usypia się Kościół, jego nauczanie. Chcą, byście na wszystko się zgodzili: na aborcję, eutanazję... na wszystko"-kontynuował purpurat. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego powtórzył, że najbardziej prześladowani Crześcijanie żyją na Zachodzie. Prześladowania można przetrwać wyłącznie dzięki modlitwie, wyłącznie w zjednoczeniu z Chrystusem.

"Chodźcie do kościoła, módlcie się w domu, proście o Bożą moc, jednoczcie się, bądźcie niezłomni w wierze. Jednoczcie się i brońcie waszej wiary”- podkreślił Sarah. Aby podkreślić znaczenie modlitwy, hierarcha przypomniał przykład Benedykta XVI.

„Zrezygnował z papieskiej posługi i dla wielu z nas było to bardzo bolesne. Ale dziś swoim życiem pisze kolejną encyklikę, pokazując nam, że modlitwa i Bóg powinny być naszym priorytetem”-podkreślił na spotkaniu z belgijskimi katolikami prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego.

yenn/Gosc.pl, Fronda.pl