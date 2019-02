Kto stoi za ,,Polonezem Równości''? To było do przewidzenia

Maria Błaszczyk 14.2.19 20:22

Póki co - bije się ludzi, bo wyszli z partnerem tej samej płci na ulicę.

Póki co - zabito człowieka, a frondowe forum wyło z radości, że sojusznika kobiet i lgbt zadźgano.

Póki co - jak pani Magda Ogórek usłyszała kilka słów prawdy i kilka minut musiała poczekać, by móc wyjechać z parkingu, to był atak lewackiej dziczy. Jak mili panowie naziole skopali i opluli kobiety, to było "wyrazenie niezadowolenia". Albo jak 5 Wszechpolaków skopało jednego KODowca- to było zrozumiałe. Albo jak panowie policjanci grzebali pokojowo demonstrujacym ludziom w pochwach o odbytach - to była „dopuszczona prawem procedura”. Jak pani urzędniczka strzeliła jedną panią w twarz - to „zachowała się jak trzeba”, kubek w kubek jak Inka Siedzikówna (no dobra, to może i jest tak żałosne, że zabawne, ale bicie ludzi przez urzędników to chyba jednak przesada?). Albo jak pan prawicowy dziennikarz rozmawiał z jednym oficerem komunistycznego WSW, który kobiety oceniał wobec jednego prostego kryterium "kto to rucha".

No więc jak dla mnie - jest duszno.

A tworzenie lobby to prawo obywateli, natomiast nazywanie walki o równe prawa dyktaturą mniejszości jest aberracją.

Póki pobicia gejów będą normą. Póki homoseksualne dzieci będa wyrzucane z domów. Póki będzie społeczne poparcie dla mordowania ich sojuszników; opowieści o terrorze psychicznym dominującej większości tak sie mają do prawdy, jak słowa Danuty Siedzikówny do prania obywateli po pyskach...

Rzeczy mogą się podobać lub nie - ale jak część obywateli można bić i gwałcić, bo mają nie takie poglądy, to mamy do czynienia z inną zupełnie sytuacją.