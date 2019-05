Kto się boi 'Fortu Trump'?

"Jest to w interesie amerykańskim i nie chodzi o zakładanie stałej bazy, czy o jakieś zadamawianie się. Te jednostki mają korzystać z bazy i mają mieć okazję do ćwiczeń innych niż na pustyni, mają korzystać z naszych poligonów"-wskazał rozmówca radiowej Jedynki.

"Polityka zagraniczna ma to do siebie, że obfituje w niespodziewane wydarzenia. Prezydent Trump nie zawsze jest w pełni przewidywalny. Natomiast najprawdopodobniej zostanie podpisana umowa. Chodzi o to, żeby obecność sił amerykańskich w Polsce miała charakter trwały, żeby nie trzeba było co kilka lat odnawiać wydatków na ten cel w budżecie Pentagonu"-podkreślił prof. Lewicki.