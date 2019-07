Kto na unijnego komisarza? Są nazwiska!

Europoseł zauważył w rozmowie z dziennikiem, że o ile "w prywatnych rozmowach chwali się PiS choćby za to, że nie utworzył wspólnej frakcji w europarlamencie z Marine Le Pen i rozróżnia się sytuację w Polsce i na Węgrzech", to już na forum wraca "bezwzględna i niesprawiedliwa krytyka Polski". Profesor Zdzisław Krasnodębski odniósł się również do naszych relacji z Niemcami.