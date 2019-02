Kto na nowego dyrektora POLIN?

Do tej pory żydowska narracja historyczna, przypisująca wbrew faktom odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie Polakom, dominuje w globalnym dyskursie. Żydowskiej narracji historycznej w Polsce służy Muzeum Historii Polski powstałe decyzją ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, który przekazał dziesiątki milionów złotych i działkę warto setki miliony złotych z zasobów stolicy na powstanie tej instytucji (zapewne Lech Kaczyński chciał by to muzeum, służyło dobrym relacjom Żydów i Polaków, a nie kreowaniu negatywnego wizerunki Polski i Polaków – ale wyszło, jak można było się spodziewać). Spekulacje o zmianie dyrektora tej placówki doprowadziły do ataku mediów kierowanych do groteskowej opozycji na ministra kultury.

Komentując ze swej strony doniesienia lewicowych mediów, proponuje by pełniącym obowiązki dyrektora muzeum Żydów w Warszawie, został profesor Marek Chodakiewicz. Marek Jan Chodakiewicz to amerykański historyk. Jak można przeczytać w Wikipedii „profesor w The Institute of World Politics specjalizujący się w badaniu stosunków polsko-żydowskich, tematyki Holocaustu oraz historii Europy Środkowej i Wschodniej XIX–XX wieku”.

Według Wikipedii profesor Chodakiewicz „bakalaureat uzyskał na San Francisco State University w 1988, tytuł magistra zdobył na Columbia University. Tytuł doktora zdobył broniąc na Columbia University w 2001 pracę doktorską pod tytułem: Accommodation and Resistance: A Polish County Krasnik during the Second World War and its Aftermath, 1939-1947. W latach 2001–2003 był adiunktem (assistant professor of history) na University of Virginia w Charlottesville. Był także profesorem wizytującym na Loyola Marymount University. Od 2003 jest profesorem historii w The Institute of World Politics w Waszyngtonie. W kwietniu 2005 został przez prezydenta Busha powołany do amerykańskiej Rady Pamięci Holokaustu, a od 2008 jest kierownikiem Katedry Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki (The Kosciuszko Chair of Polish Studies). Od 7 lutego 2018 członek Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.