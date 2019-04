Kto mówi o 'polexicie', szkodzi interesowi Polski!!! 'UE to my!' Ważne orędzie prezydenta

"Tych wszystkich osiągnięć nie byłoby jednak, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca milionów Polaków. Otwarcie granic nie było zapowiedzią łatwego życia, wspólny rynek nie oznaczał zniesienia konkurencji, a unijne pieniądze same niczego nie zdziałały. To my dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę. Dlatego chcę z całą mocą podkreślić, że sukces piętnastu lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej to wielki sukces nas wszystkich"- wskazał prezydent.

"My, Polacy dostrzegamy wyzwania, które stoją przed unijną wspólnotą, choć często między sobą różnimy się w ich ocenie. W jednej sprawie jesteśmy zgodni: Europa to my, Unia Europejska to my. Podjęliśmy historyczną decyzję gwarantującą nasze członkostwo w Unii. Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój, co do naszej obecności w Unii Europejskiej, postępuje wbrew interesowi Polski"- wskazał prezydent.