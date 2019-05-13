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Kto jest twoim Zbawicielem? 13.05.2019, 8:15
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Daniel Wojda SJ
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Kto jest twoim Zbawicielem?

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  • lolek kremowka 13.5.19 8:44

    Pomnik Papieża, który z rąk klęczącego pedofila Księdza Kustosza Eugeniusza Makulskiego otrzymuje makietę świątyni
    http://www.uni.opole.pl/~ozog/pomnikipapieza/katalog/lichen2.htm

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