Kto głosował przeciwko von der Leyen? Ryszard Czarnecki punktuje europejskie lewactwo!

"Jeżeli pani von der Leyen będzie chciała prowadzić politykę, która będzie uderzać w interesy polski czy krajów naszego regionu, które nie miały szans na dostosowanie swojego przemysłu do takich standardów ekologicznych jakie są w Europie Zachodniej – to oczywiście będziemy twardo walczyć on interesy polskiego przemysłu i polskich pracowników"-dodał polski europarlamentarzysta.