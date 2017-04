Kto chce zamieszkać w domu Maryli Rodowicz

reklama

Piosenkarka Maryla Rodowicz musi sprzedać swoją podwarszawską willę, gdyż artystki nie stać na utrzymanie nieruchomości.

Rodowicz po rozwodzie ze swoim mężem Andrzejem Dużyńskim musi pozbyć się willi. Jak przyznaje, czuje wielki żal, że nie jest w stanie utrzymać domu w pojedynkę.

Mąż piosenkarki wyprowadził się z domu rok temu, ostatecznie para postanowiła się rozwieść. Choć Dużyński zostawi żonie ich posiadłość w Konstancinie, Rodowicz i tak będzie musiała się jej pozbyć. Dotąd bowiem mąż przykładał się do utrzymania wartej cztery miliony złotych dwustumetrowej rezydencji.

"Mamy piękny dom, byłoby mi bardzo szkoda i żal go zostawić. Sama w życiu go nie utrzymam, pozostaje go sprzedać" - stwierdziła artystka.

27.04.2017, 10:00