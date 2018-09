Kto był w służbach - ten za Platformą!!!

Platforma Obywatelska okazuje się być Platformą Wszystkich Ubeków. Otóż jak zapowiadają jej władze, partia po dojściu do kor... pardon, po przejęciu rządów ,,odwróci'' ustawę dezubekizacyjną. Co to znaczy: odwróci? Czy zabierze normalnym Polakom, a da więcej ubekom?