Ksiądz wiedział lepiej niż Einstein

Jest 17 lipca 1894 r. W walońskim mieście Charleroi na świat przychodzi mały chłopiec, który za kilkadziesiąt lat zmieni nasze myślenie o wszechświecie. Georges Henri Joseph Édouard Lemaître, bo tak się nazywa, uczęszcza do jezuickiej szkoły w swoim mieście, a w 16 roku życia przenosi się z rodzicami do Brukseli.

Jego pasją jest matematyka, ale 1914 rok przerywa jego marzenia o studiach. Młodzieniec zaciąga się do armii, aby walczyć na froncie I wojny światowej. Za swoją odwagę otrzymuje odznaczenie Croix de guerre. Po zakończeniu działań wojennych wraca do Louvain, aby obronić doktorat z fizyki i matematyki. Równolegle w jego sercu rodzi się powołanie do kapłaństwa. W 1920 roku jako „spóźnione powołanie” zostaje skierowany do Malines, aby tam po trzech latach przyjąć w seminarium święcenia kapłańskie. Ten wstęp wystarczyłby już do napisania dobrego scenariusza filmowego, ale tutaj historia księdza Lemaître dopiero się zaczyna.