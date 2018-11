Ksiądz oficjalnie współautorem prawa Hubble'a

W 1927 r. ks. Georges Lemaître odkrył, w jaki sposób ekspansja wszechświata sprawia, że galaktyki oddalą się od Ziemi z prędkością proporcjonalną do ich odległości. Opisał rozszerzający się wszechświat, zgodnie z sugestią Teorii Wielkiego Wybuchu. Swoje odkrycie poparł zestawem wcześniejszych pomiarów odległości galaktyk i ich prędkości, obliczonych na podstawie przesunięć Dopplera. Wyniki opublikował w języku francuskim, w mało znanym dzienniku belgijskim, dlatego jego badania zostały niezauważone. Zrobił to dwa lata wcześniej niż amerykański astronom, Edwin Hubble, który wykorzystał własne dane do ustalenia tego samego związku, a któremu to odkrycie jest przypisywane.