'Ksiądz od kopert' znowu zniknął

Dziennikarze gazety przypominają, że ks. Sawicz zniknął trzy lata temu, po porzuceniu swojej parafii. Nie stawił się na kolejną, wskazaną przez metropolitę gdańskiego placówkę, przez co kuria uznała księdza za tzw. duchownego zaginionego.

"Przeszkodziło to w powołaniu go 8 maja 2017 r. do rady Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego – fundacji, która jest właścicielem Srebrnej"-pisze "GW". Następnie okazało się, że Rafał Sawicz porzucił już stan duchowny i znalazł zatrudnienie w... Urzędzie Miasta Gdańska jako "podrzędny urzędnik".