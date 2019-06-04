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,,Ksiądz, który uratował mi życie'' 4.06.2019, 11:50
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,,Ksiądz, który uratował mi życie''

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  • man.of.Stagira 4.6.19 12:02

    .
    .
    BRAWO TY...Brawo ksiądz - co robił co do niego należało.
    .
    .

  • Paula 4.6.19 12:09

    Cześć! :)
    Poszukuję do badania osób zadeklarowanych jako katolicy, pomyślałam, że na tej grupie mogłabym sporo takich osób znaleźć.

    Wypełnienie ankiety nie powinno Wam zająć dłużej niż 10 min, a dla mnie będzie to ogromna pomoc. Brakuje mi ponad 150 osób, które deklarowałyby, że są katolikami. :(
    Badanie ma na celu sprawdzenie jak różne zmienne psychologiczne wpływają na postrzeganie ludzi.

    Zależy mi, aby zebrać możliwie dużą grupę osób badanych oraz aby grupy badane były równe pod względem stosunku do religii. Badanie jest w pełni anonimowe a wyniki analizowane zbiorczo. Wszystkim zainteresowanym prześlę wyniki mailem. Będę bardzo wdzięczna za pomoc! :)

    Link do ankiety: https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cYcGGk7shuyU2fX

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