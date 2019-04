Ksiądz i ministranci palili książki. My od 5 lat palimy w piecu ,,Wyborczą''

Ksiądz z ministrantami palili szkodliwe książki oraz okultystyczne i magiczne symbole. To między innymi książki o Harrym Potterze J. K. Rowling czy też ,,dzieła'' znanego manipulatora duchowego, Osho. Za akcję odpowiada ks. Rafał Jarosiewicz z Fundacji SMS z Nieba.

,,Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Pan, Bóg twój, się tym brzydzi'' - Pwt 7, 25.

Argumentacja na podstawie dosłownych nakazów starotestamentalnych nie może być, naturalnie, uznawana za wystarczającą. Natomiast sam pomysł palenia szkodliwych książek z jednej strony można uznać za ciekawy. To swoisty apel do rodziców, by potraktowali poważnie kościelne ostrzeżenia przed niewłaściwymi lekturami.