Ks. Zieliński: To wystąpienie miało charakter satanistyczny

Wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim poprzedziła przemowa Leszka Jażdżewskiego, redaktora naczelnego „Liberté”. O skandalicznych słowach, jakie padły z jego ust, Fronda.pl informowała już wczoraj. „Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody” - mówił między innymi dziennikarz. Nic zatem dziwnego, że wspomniane przemówienie jest szeroko komentowane i krytykowane. Mocne słowa na jego temat padły z ust ks. Henryka Zielińskiego.