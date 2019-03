Ks. Henryk Zieliński: Fatalne upolitycznienie pro-liferów

Pierwszy z trzech w Warszawie tegorocznych marszów dla życia odbył się w minioną niedzielę. Organizowało go środowisko Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, skupione wokół Marka Jurka, znanego także z łamów „Idziemy”. Nikt nie podaje dokładnej liczby uczestników marszu. Mówi się o kilkunastu tysiącach. To sporo, jak na polskie warunki. Ale mizernie wobec setek tysięcy, a nawet ponad miliona ludzi, którzy w obronie życia od poczęcia potrafią wyjść na ulice Paryża. Czy wobec dwóch milionów ludzi, którzy w tej samej sprawie wyszli na ulice wielu miast w Argentynie. Ponad 300 tys. zebrało się w samym Buenos Aires.

Narodowy Marsz dla Życia z inicjatywy Marka Jurka przeszedł ulicami Warszawy nazajutrz po tym, jak członkowie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia uczestniczyli w dorocznej, 39. Pielgrzymce Obrońców Życia na Jasną Górę. Wywołało to pewien zgrzyt, o którym mówił zarówno sam Jakub Bałtroszewicz, jak i prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka Wojciech Zięba, syn legendarnego dr. inż. Antoniego Zięby.

Kościelny Marsz Świętości Życia, organizowany przez archidiecezję warszawską i diecezję warszawsko-praską pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza i bp. Romualda Kamińskiego przejdzie – po raz czternasty – Traktem Królewskim w Warszawie 7 kwietnia. Czy zgromadzi więcej niż poprzedni? To zależy od nadzwyczajnego zaangażowania stołecznych duszpasterzy, czy zachęcą wiernych do udziału w marszu.

Ale nie tylko polityka jest tym, co sprawia, że Kościół robi swój marsz. Trudne do zaakceptowania bywają także metody działania niektórych podmiotów. Chodzi o prezentowanie w miejscach publicznych obrazów poćwiartowanych podczas aborcji ciał nienarodzonych dzieci. O agresywny sposób pozyskiwania środków na bieżącą działalność czy wreszcie o radykalizm proponowanych rozwiązań prawnych, jak forsowanie kiedyś zapisu o możliwość karania więzieniem kobiet dopuszczających się aborcji na swoich dzieciach.

Polityka też ma, niestety, swoje znaczenie. Wobec jawnego upartyjnienia i instrumentalizacji tematu ochrony życia trudno w tej świętej sprawie opowiadać się konsekwentnie za jednym z ugrupowań. Zwłaszcza że wspiera się je wówczas z całym jego bagażem programu, metod i postaw, które bywają nie do pogodzenia z Ewangelią i chrześcijańską moralnością. Autentyczni obrońcy świętości życia, jak to pokazujemy od kilku miesięcy w cyklu artykułów „Ludzie sumienia”, są przecież nie tylko wokół Marka Jurka czy w PiS, ale także w ruchu Kukiz ‘15, w PSL i w PO. Ten cykl to również odpowiedź na pytanie, po której stronie stoi tygodnik „Idziemy”.