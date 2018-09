Ks. Wojciech Lemański upomniany przez biskupa. Nareszcie!

Ks. Wojciech Lemański otrzymał upomnienie od bp. Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Ks. Lemański, choć przebywa obecnie na terenie archidiecezji łódzkiej, pozostaje kapłanem warszawskim.

Duchowny został upomniany w rozmowie telefonicznej, jak informuje portal wpolityce.pl. Bp Kamiński dzwonił do niego, choć przebywał w krajach bałtyckich na pielgrzymce Ojca Świętego. Wszystko za sprawą niezwykle obelżywego wpisu, jaki na Facebooku ks. Lemański zamieścił pod adresem ks. prof. Dariusza Kowalczyka SJ.

Ks. prof. Dariusz Kowalczyk zauważył, że po filmie ,,Kler'' rozpoczęła się nagonka na św. Jana Pawła II. Jak stwierdził, w tej sytuacji ,,twarzą'' Kościoła katolickiego w Polsce powinien chyba zostać... Adam Michnik. ,,Mamy nowy etap. Do niedawna rodzime lewactwo ubolewało, że KK ma twarz Rydzyka, a powinien mieć twarz JPII. Ale teraz wraz z wejściem "Kleru" do kin lewactwo ogłosiło, że winnym pedofilii w KK jest JPII. Czyją w tej sytuacji twarz powinien mieć KK? Pieronka? Lemańskiego? Wiem! Michnika!'' - napisał ks. Kowalczyk.

Dłużny nie pozostwał mu ks. Wojciech Lemański. I w swoim stylu, odpowiedź wystosował wyjątkowo ordynarną.

,,Ulało się jezuicie, co to się uważa za bardziej katolickiego od papieża Franciszka, co ślepy jest na bezduszność Polaków wobec uchodźców, co głuchy jest na bluzgi prezesa, kłamstwa premiera i nocne tweety prezydenta. Mam nadzieje, że twarz tego przedstawiciela polskiego kleru nikomu się dobrze nie kojarzy'' - napisał Lemański.

,,Szukam jego zdrowej chrześcijańskiej reakcji po Tylawie, po Tarchominie, po Dominikanie, po Poznaniu, po Bochni, po Gdańsku... nie znajduję. On broni KK przed lewactwem. Dla niego duchowni z "Kleru" to koledzy po fachu, takich się nie rusza'' - dodał.

I stwierdził na koniec: ,,A od bp. Pieronka i red. Michnika odwal się klecho, bo im do pięt nie dorastasz''.

Jak w rozmowie z portalem ,,wpolityce.pl'' powiedział rzecznik archidiecezji łódzkiej, ks. bp Romuald Kamiński ma nadzieję, iż po upomnieniu i rozmowie zachowanie ks. Lemańskiego ulegnie zmianie.

mod/wpolityce.pl, fronda.pl