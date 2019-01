Ks. Wojciech Lemański broni katolickiego pogrzebu Romualda Dębskiego

Ten zmarły niedawno lekarz wielokrotnie wypowiadał się publicznie za legalną aborcją, na przykład w sprawie Bogdana Chazana. Z pytaniem do rzecznika Archidiecezji Warszawskiej wystąpił kilka dni temu Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro-Prawo do Życia. Jak wskazywał, katolicki pogrzeb Dębskiego może zgorszyć wiernych, bo są wyraźne podstawy do tego, by zmarłemu odmówić katolickiego pochówku.