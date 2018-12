Ks. Waldemar Cisło: Przygotujmy się na prawdziwą alergię na chrześcijaństwo

Duchowny wskazuje, że chrześcijanie masowo opuszczają Bliski Wschód- w ostatnim trzydziestoleciu to ok. 50 proc. wyznawców Chrystusa, podobna sytuacja ma miejsce w Izraelu.

"Wspiera to jeszcze frontalny atak na Kościół, co widać choćby w postaci filmu „Kler” i próby przyklejania do duchownych wszystkiego, co złe"- ocenił dyrektor Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie.