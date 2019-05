Ks. Wachowiak: Wśród księży za wielu jest niewierzących

michu 12.5.19 17:37

To może być dobry początek do odrodzenia moralnego w ogóle. Tylko trza tym mądrze pokierować. Wyeliminować stopniowo to co zagraża wiecznemu zbawieniu (czynni powinni być zwłaszcza ci, którzy podobno dbają o zbawienie i wierzą w Ewangelię i naukę KK), pornografię, konkubinaty, domy publiczne, prostytucję itd itp.