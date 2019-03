Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zgromił o. Kramera SJ

,,Proszę to pytanie najpierw zadać sobie samemu i na szczerze na nie odpowiedź. Co do redakcji TP to powinna mieć wreszcie odwagę stanąć w prawdzie. Pamiętam jak zachowywała się np. w 2007 r. panicznie bojąc się lustracji''.

I trudno nie przyznać racji ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu. Szczególnie wart uwagi jest przypadek Jerzego Zawieyjskiego, wielkiego autorytetu ,,TP''. To osobnik, który do dziś chodzi w glorii zupełnie nieuzasadnionej chwały. W istocie odpowiedzialny jest za zniszczenie życia niezliczonej liczbie młodych mężczyzn, którym ,,ułatwiał'' karierę w zamian za seks. Byli to klerycy, duchowni, pisarze, sportowcy... Został pochowany we wspólnym grobie ze Stanisławem Trębaczkiewiczem - mężczyzną, z którym przez dziesięciolecia dzielił życie (jednocześnie ,,zdradzając go'' z dziesiątkami innych mężczyzn). Trębaczkiewicza Zawieyski ,,przygarnął'' do siebie ze wsi w chwili, gdy ten był jeszcze chłopcem... Pisze o tym w swoich książkach ,,Obława'' i ,,Biografie odtajnione'' Joanna Siedlecka.