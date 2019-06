Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Trzeba zająć się sprawą abp. Paetza

"Może nie wiedział wszystkiego, ale na pewno wiele rzeczy podejrzewał. Choć ze względu na swoją funkcję, musiał mieć też sporą wiedzę. Moim zdaniem wyraźnie się tego przestraszył. Pamiętam, że kiedyś przyjechał do mnie do Radwanowic i powiedział, że już przebolał fakt wydania książki o związkach Kościoła z SB, ale prosi, żebym nie pisał o sprawach obyczajowych. Jemu szczególnie chodziło o kwestie homoseksualne wewnątrz Kościoła" - wskazał.

Według kapłana do pewnego stopnia można zrozumieć milczenie na temat przestępstw księży w PRL. "Kościół działał jak oblężona twierdza. Była komuna, była esbecja, więc za wszelką cenę próbowano nie dopuścić do skandalu. To była forma obrony. Ja tego nie usprawiedliwiam, ale mogę to zrozumieć do 1989 roku" - powiedział.

Według ks. Isakowicza-Zaleskiego powinno dojść do pilnych zmian we władzach KEP. Ostatnio znowu wybrano na przewodniczącego abp. Stanisława Gądeckiego, a na jego zastępcę abp. Marka Jędraszewskiego.

"Przez następne pięć lat będzie to samo, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory. Jeżeli te osoby nie poradziły sobie z kryzysem, to trzeba wybrać innych. Widać, że tutaj nie ma żadnej autorefleksji. Szkoda, ponieważ taka postawa tylko bije w tych uczciwych księży, którzy nie mają szans, by się przebić. Przez kolejne pięć lat to w naszym Kościele wszystko się może rozwalić" - mówi ks. Isakowicz-Zaleski.