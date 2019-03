Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Trzeba oczyścić Kościół w Polsce z homolobby

Stanislaw znad Dunajca 4.3.19 8:58

Oczyścić z homolobby trzeba tylko niektóre środowiska, ale tych grzeszników nie wyrzucajcie z Kościoła....



Lubię porównywać Kościół do... kury!. Chodzi po podwórku świata, szukając ziarna. Znajdzie niekiedy pszenicę, niekiedy jakiegoś pędraka, a niekiedy kawałek padłej, trującej...osy!

Ale z tego wszystkiego powstaje - jajko!

Jeszcze przy swoim porodzie trochę będzie krzyku, ale nie długo, bo gospodarz czy gospodyni już czyhają i natychmiast to jajko zabierają... do siebie. A ta "biedna" kura nie ma czasu ani się na swój wytwór napatrzeć, ani nacieszyć...



Uciechę ze świętych, z owocu pracy Kościoła, mają - Niebiosa!

My w Kościele wobec lub w oczach świata jesteśmy niekiedy tylko grzesznikami i gorszycielami!

Taka jest natura Kościoła - istnieć by z grzeszników "produkować" świętych... nie dla siebie, ale dla Nieba!!

Kto tego nie rozumie, niech czyni pokutę!