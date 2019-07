Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Fala samobójstw w Kościele. Skąd się bierze?

Marek21 1.7.19 10:59

No, no, żadnego sugerowania istnienia Seryjnego Samobójcy?

Spisku Sił Potwornych?

Zawsze to postęp.



A na poważnie: nie każdy wytrzymuje bycie księdzem, celibat, życie w zamkniętej, męskiej społeczności z hierarchicznym zarządem bez możliwości samodecydowania o swoim losie.

Nie każdy urodził się aniołem.

Do tego po iluś latach kapłaństwa nie maja już dokąd iść.

Żadnego zawodu przydatnego "w cywilu", brak mieszkania, rodzice często już nie żyją, a zresztą odejście to byłby dla nich niewyobrażalny cios.

Do tego poczucie że odchodząc się zdradza całe swoje życie.

Taki ksiądz czuje się jak w potrzasku.

Czasem puszczają bezpieczniki.