Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Episkopat walczy z nadużyciami... Dobrze, ale co z Paetzem?

,,Tak, to piękne słowa. Jednak czy będą one wprowadzane w czyn? Gdy kilkanaście lat temu grupa księży z Poznania wystąpiła w obronie molestowanych kleryków, to biskupi pomocniczy tej archidiecezji bronili nie skrzywdzonych młodych ludzi, ale lubieżnego arcybiskupa. Podobnie było ze skandalem w sosnowieckim seminarium duchownym'' - pisze na łamach portalu RMF24.pl ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.