Ks. Studnicki: Dzisiejszy Kościół jest jak kobieta przyłapana na cudzołóstwie

michu 12.5.19 17:14

A dlaczego tylko ten temat??? Bo lewactwo tak postanowiło?? Kto ogląda TVN ???A co z TW??? Bł. ks. Popiełuszce język wyrwali katowali go strasznie. Zresztą nie tylko Go. A dziś co z nimi i ich współpracownikami??? Obchodzi to kogoś, czy nikogo bo TVN o tym nie mówi?? A co z aneksem do rozwiązanych (hehe) służb WSI?? A co z demoralizacją w kraju? Mało jest cudzołostwa w znaczeniu ewangelicznym??? "Kto zostawia swoją żonę i bierze inną". Kto się przejmuje tymi słowami w taki sposób, by to prawnie wyeliminować?? Albo przynajmniej o tym mówić???