Ks. Stanisław Małkowski: Państwo musi opierać się na Kościele. Inaczej popadnie w nihilizm

Duchowny odniósł się m.in. do konwencji Roberta Biedronia i silnie antyklerykalnych postulatów byłego prezydenta Słupska, ale również do filmu "Kler" czy miejsc, gdzie Kościół spotyka się z polityką.

"Są to procesy nie tylko obecne w Polsce, ale idące z Zachodu. Różne ideologie stamtąd nadciągające rozkładają dziś nasze państwo"- przekonywał kapelan "Solidarności". Jak dodał ks. Małkowski, krytyka zwrócona przeciw kapłanom nie dotyka jednak istoty całej sprawy. Duchowny zastrzegł, że w Kościele zawsze były i są sytuacje gorszące, jednak nie tak częste, jak próbuje nam to udowodnić część mediów.

"Na pewno jednak jest to kwestia promili, nie procentów. Sam osobiście nie spotkałem się ze zgorszeniami pokazywanymi niemal codziennie"- ocenił gość Telewizji Republika. Przy okazji komentowania propagandy uderzającej w Kościół i księży kapłan odniósł się do filmu "Kler". W ocenie ks. Małkowskiego nie chodzi tu o "katharsis".

"To tendencja, która ma pokazać kościół w sposób karykaturalny. Ma to skłonić młodych do niewybierania drogi kapłańskiej. Z całym przekonaniem mogę to określić mianem propagandy"- powiedział kapelan "Solidarności". Ksiądz Stanisław Małkowski nakreślił, co- oprócz misji ewangelizacyjnej- powinno być celem Kościoła. W ocenie kapłana, jest to również pokazanie dobrej twarzy człowieka i natury ludzkiej.