Ks. Skrzypczak o Halloween: Pogaństwo to ulubiony klimat diabła

Dlaczego katolik nie może świętować Halloween? Czy to katolicka przesada, czy ochrona przed realnym zagrożeniem? Gośćmi Tematu Dnia byli Patrycja Hurlak, aktorka i ks. dr hab. Robert Skrzypczak, którzy w rozmowie z Magdą Korzeniewską ostrzegali przed zabawą w "święto demona".

- Halloween to pogański przejaw życia. To jest przykład tego, że pogaństwo przedziera się w nasze życie. Pogaństwo to nie ateizm, to religijność. Jest to ulubiony klimat demona. Demon to ktoś, kto lubi przebywać na nabożeństwach, słuchać pieśni i przeszkadzał Jezusowi w synagogach. - mówił ks. dr hab Robert Skrzypczak - Tam, gdzie człowiek wystawia się na demona, można odczuć jego

działanie - podkreślał duchowny

Z kolei Patrycja Hurlak podzieliła się historią swojego życia:

- Zajmowałam się okultyzmem, ale nie miałam pojęcia, że jest w tym cokolwiek złego. Bawiłam się w Halloween nie mając pojęcia, że to jest największe święto satanistów. Nikt nie uświadomił mi tego, że symbolika wydrążonej dyni wystawionej przed dom, jest symboliką bardzo konkretną,to nie zabawa, to symbolika, która świadczy, że oddaje mój dom pod opiekę demonom i złym duchom i oddaje im cześć - wyjaśniała Hurlak - Jest to czczenie szatana - zaznaczyła aktorka

Ks. Skrzypczak skrytykował również objawienie się pogaństwa w kościele, a Patrycja Hurlak opowiedziała, czy można przyjaźnić się i mieć kontakt z błogosławionymi i świętymi.





ajk/SalveTV

31.10.2016, 15:10