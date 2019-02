Ks. Sawicz odnaleziony. Jest urzędnikiem w Gdańsku

"Przygotowując tekst o zeznaniach Geralda Birgfellnera, szukaliśmy ks. Sawicza. To on w lutym 2018 r. zasiadał w radzie Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego i jego podpis widnieje pod dokumentami umożliwiającymi rozpoczęcie budowy wieżowca przez spółkę Srebrna"-czytamy na łamach "Wyborczej". Jak ustalili dziennikarze gazety, Sawicz nie wykonał w czerwcu 2016 r. dekretu abp. Sławoja Leszka Głódzia o przeniesieniu go z parafii w Przymorzy do parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie. Duchowny, mimo dekretu metropolity, opuścił parafię na Przymorzu, nie stawił się jednak na kolejną placówkę, a od lipca 2016 r. jego dalsze losy były nieznane gdańskiej kurii, co potwierdził dziennikowi ks. Rafał Starkowicz, rzecznik archidiecezji gdańskiej.