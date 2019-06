ks. Roman Kneblewski ws. odwołania z funkcji proboszcza

Red 15.6.19 15:39

Widać, że biskup Tyrawa bardzo chce przypodobać się lewactwu, może mniej będą atakować jego samego. Ale wydaje mi się, że nie tędy droga. Jeżeli chce się być świadkiem Jezusa Chrystusa to trzeba mieć odwagę stanąć w prawdzie. A jaka jest prawda odnośnie księdza Kneblewskiego? Czy to, że nie wynajmuje księży, żeby chodzili po kolędzie jako poborcy jest przewinieniem? W życiu. Miałem kiedyś okazję doświadczyć we Wrocławiu takich odwiedzin kolędowych i nikomu tego nie życzę. Można szybko stracić wiarę. Biuro parafialne w mojej parafii jest obsługiwane przez osobę świecką. Co w tym złego. Mieszkałem przez jakiś czas w Nowym Jorku - tam też jest to normą, że większość spraw administracyjnych jest wykonywana przez osoby świeckie. Co w tym złego? Nic. Miałem lepsze zdanie o biskupie Tyrawie, co prawda nigdy go nie rozumiałem, nie do końca też pochwalam jego uczestnictwo w różnych lokalnych spotkaniach i wydarzeniach typu świeckie imprezy dla establiszmentu. Odwagi.