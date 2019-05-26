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Ks. Roman Kneblewski: Przepraszać za Krucjaty? Nigdy! 26.05.2019, 9:20
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Ks. Roman Kneblewski: Przepraszać za Krucjaty? Nigdy!

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  • Ateista antyklerykał 26.5.19 9:31

    CZYLI KATOLICY NIE PRZEPROSZĄ ZA ZŁUPIENIE KONSTANTYNOPOLU, ZA KRUCJATY POŁABSKIE, KRUCJATY DZIECIĘCE? Wiecie że podczas krucjat wiele chrześcijańskich miast także zostało złupionych? Wiecie co to krucjaty Połabskie wymierzone przeciwko Słowianom? Czytaliście o krucjatach dziecięcych?

    Ten ograniczony klecha pewnie o tym nie wie, w seminarium nie powiedzieli, i stąd takie głupoty wygaduje.

  • Stanislaw 26.5.19 9:38

    Wbijcie to sobie do waszych zamordystycznych katolickich głów: nikogo nie interesuje, że czujecie się obrażani! Tak odpowiadam temu skleszałemu idiocie!

  • PZPR 26.5.19 9:42

    Czujecie w powietrzu 🌈nieprzyjemny zapach🌈?

    🌈WIOSNA🌈 to LGBT
    🌈WIOSNA🌈 to ostateczny upadek kultury!
    🌈WIOSNA🌈 to jawna rozpusta
    🌈WIOSNA🌈 to ekskrementy
    🌈WIOSNA🌈 to najpiękniejsza pora roku


    Nie stawiajcie na 🌈WIOSNĘ🌈

  • Grzegorz 26.5.19 9:43

    Księże Romanie, ja jednak sądzę że byłoby za co przepraszać. Czyżby uważał ksiądz że wszyscy uczestniczący w krucjatach mieli na ustach wypisane słowo " Bóg " ? Obawiam się że zdecydowana większość uczestniczyła w tych krucjatach aby mordować, gwałcić i łupić.

  • prawda was wyzwoli 26.5.19 9:53

    ten pobozny staruszek chyba nie wie ze ostatnia z krucjat zniszczyła na wskros chrześcijańskie Bizancjum-wschodnie imperium rzymskie, niech poczyta a nie bredzi!!!

  • Duch Zmięty 26.5.19 10:03

    Klechy są jak radziecki oficer. Za nic nie przeproszą. Ale wasz czas się kończy. Właśnie czytam, że policja wyprowadziła z plebani zboka w kajdankach.
    http://zgorzelec.naszemiasto.pl/artykul/aktualizacja-proboszcz-z-ruszowa-zatrzymany-na-skutek,5137233,artgal,t,id,tm.html

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