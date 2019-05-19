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Ks. Roman Kneblewski: Diabeł nie odpuszcza! 19.05.2019, 19:23
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Ks. Roman Kneblewski: Diabeł nie odpuszcza!

4Dodaj komentarz

  • man woman albo gender 19.5.19 19:31

    Jedz pan mniej, bramy raju są wąskie.

  • Polak Ateista Dumny Gej 19.5.19 19:35

    https://www.youtube.com/watch?v=Dsx4pVjUth0&feature=youtu.be&t=10590

    Nawet Madonna obejrzała już Tylko Nie Mów Nikomu. Wspaniały występ na Eurowizji przeciwko sekcie kościół katolicki!

  • Poliamorysta 19.5.19 19:38

    Ta klesza mafia w Polsce nigdy się nie oczyści. Tylko zerwanie konkordatu i osadzenie tej całej pedofilskiej mafii za kratami może tą gangrenę zlikwidować.

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