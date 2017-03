Ks. prof. Waldemar Cisło dla Frondy: Eurolewactwo woli Islam od Kościoła

reklama

Fronda.pl: Według raportu Pew Research Center w 2070 roku muzułmanie będą największą liczebnie religią na świecie i wyprzedzą chrześcijan. Zaskakują księdza takie szacunki?

Ks. prof. Waldemar Cisło, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Oczywiście nie zaskakują, gdy spojrzymy na to co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jeszcze przed kilkudziesięciu laty typowa rodzina chrześcijańska miała tam pięcioro czy siedmioro dzieci, a dzisiaj ma dwoje lub troje. Muzułmanie zostają natomiast przy modelu rodziny, w której jest pięcioro dzieci, choć i tam się to zmienia, ale nie w aż tak szybkim tempie jak wśród chrześcijan. Siłą rzeczy demografia jest więc po stronie muzułmanów.

Skąd się bierze ta dysproporcja?

Dysproporcja bierze się stąd, że my chrześcijanie kładziemy większy nacisk na takie sprawy jak szkoły, możliwość kształcenia, itp. Uważamy, że jak będzie mniej dzieci, to będą miały możliwość lepszego wykształcenia. Zresztą proszę zwrócić uwagę jaki w Europie mamy spadek dzietności. Na przykład w Niemczech mamy model 2+2, czyli dwoje rodziców plus dwa psy lub koty. Gdy jest jedno dziecko to już jest bardzo dobrze. Rodziny imigranckie natomiast to model z kilkorgiem dzieci.

Czy te tendencje są nie do zatrzymania?

Oczywiście da się takie tendencje zatrzymać, jeśli Europa otrzeźwieje i wróci do swoich korzeni. Papież Franciszek mówił w Parlamencie Europejskim: „Z wielu stron odnosi się ogólne wrażenie zmęczenia i starzenia się Europy – babci, już bezpłodnej i nie tętniącej życiem. Z tego względu wydaje się, że wielkie ideały, które inspirowały Europę straciły siłę przyciągania, na rzecz biurokratycznych mechanizmów technicznych swoich instytucji”. Na tym tle to co robią katolickie rodziny we Francji to przykład godny uwagi. Jak mówił mi mój kolega, dzisiaj odpowiedzialną rodzinę chrześcijańską poznaje się po tym, że ma przynajmniej czwórkę dzieci. To dzisiaj świadome bycie chrześcijaninem we Francji.

Liczne zamachy terrorystyczne i fala imigrantów to ciągle za mało, by przekonać Europę, że duża liczba muzułmanów to dla naszego kontynentu zagrożenie?

Nigdy nie będziemy w stanie zagłuszyć lewackiego mainstreamu. Proszę zauważyć problem jaki współcześnie mamy. Dzisiaj w wielu krajach rządzi pokolenie dzieci-kwiatów, dojrzewające w latach 60-70. XX wieku. Przykłady na to znajdziemy w Niemczech, we Francji, w krajach Beneluksu. Jednocześnie w tych krajach zrobiono wszystko, by zniwelować wpływ kościoła katolickiego na życie społeczne. Jednym ze skutków ubocznych takich działań jest to, że etyka chrześcijańska, szacunek do życia schodzą w cień i dominującymi tematami stają się aborcja, eutanazja, które określa się wręcz jako podstawowe prawa człowieka. Próbuje się to w efekcie narzucić innym krajom Europy.

Proszę zauważyć na reakcje w Polsce, w której staramy się jeszcze utrzymać ochronę życia i kiedy sprzeciwiamy się eutanazji. Wywołuje to wówczas ostre dyskusje. Myślę, że lewackie elity, próbujące wyeliminować wpływ Kościoła na życie społeczne będą się zgadzały na sprowadzenie każdego, kto będzie w stanie zniwelować rolę chrześcijaństwa. Jak pisał ks. prof. Bartnik, jednym z celów zalewu Europy za pomocą Islamu jest obniżenie wpływów kościoła katolickiego na życie społeczne.

Czyli dla europejskiego lewactwa lepsi są muzułmanie niż katolicy?

Dla nich wszystko jest lepsze, tylko nie Kościół.

Dziękujemy za rozmowę.

