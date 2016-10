Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Rzetelna polityka historyczna jest obowiązkiem. Jej brak- wielkim grzechem zaniechania

reklama

reklama

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski wygłosił wykład na zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu międzynarodowym Kongresie: "Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej - pomoc Polaków w ratowaniu Żydów".



"Wszyscy w Polsce musimy głośno wołać, to niemieccy narodowi socjaliści urządzili na ziemiach Polskich obozy zagłady i krematoria. To oni przywozili Żydów z całej Europy po to, by wyginęli na naszej ziemi. Polacy byli następni w tej smutnej kolejce po śmierć"- mówił duchowny. Zapewnił, że oczywiście nie da się umniejszyć żydowskiego bólu, ale tak samo nie da się zmienić faktu, że to Niemcy z polskiej ziemi uczynili cmentarz żydowski.



"Trzeba zatem ukazywać heroizm Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy kosztem własnego życia nieśli pomoc swoim żydowskim sąsiadom".



Ksiądz profesor Chrostowski podkreślił, że tym, co wyróżnia naród żydowski spośród innych, jest znajomość własnej historii i troska o tożsamość. Coraz częściej jednak przemilcza się relacje Polaków i Żydów w okresie przedwojennym i skupia się tylko na Holokauście.



Według ks. Chrostowskiego, plan zagłady Żydów właśnie na terenie Polski był bardzo precyzyjnie zorganizowaną akcją, w której chodziło o zniszczenie dobrego obrazu Polski wśród Żydów.



"Mądra i rzetelna polityka historyczna jest obowiązkiem. Jej brak stanowi wielki grzech zaniechania skutkujący ignorancją, bezmyślnością i bezradnością"- podkreślił duchowny.

JJ/Fronda.pl

28.10.2016, 8:30