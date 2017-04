Ks. prof. Tadeusz Guz: Tyle będzie Polski, ile Chrystusa w sercach Polaków

reklama

"Państwo, każda jego instytucja, która odrywa się od Boga w swoich aktach państwowotwórczych, zginie" - powiedział ks. prof. Tadeusz Guz. Kapłan wygłosił homilię podczas mszy świętej w kaplicy Sióstr Loretanek w warszawskim Rembertowie w dniu uroczystości świętego Wojciecha, patrona Polski.

"Ten, kto przez Boga jest powołany, aby rządzić Polakami, tylko wtedy będzie rządził w sposób prawy, ze skutkiem sprawiedliwości i wszystkich innych ideałów, kiedy będzie z całą świadomością i wolnością współpracował z Bogiem" - uznał ks. Tadeusz Guz.

Powiedział, że przestrogą i wezwaniem jest fakt, że wciąż nie ma w Polsce odpowiedniego zapewnienia ochrony życia ludzkiego odd poczęcia do śmierci.

"Jeżeli tak się troszczymy o to, żeby polskie państwo ocalić, wzmocnić i rozwinąć, to jest tylko jedno imię, mocą którego Rzeczpospolita może tego dokonać, i to jest imię Jezusa Chrystusa" - wskazał ksiądz profesor.

Jak mówił ks. Guz, wciąż trwa rozprawa z pogaństwem, stąd św. Wojciech pozostaje dla nas wzorem głoszenia i umacniania wiary w Polsce. Polskie władze tymczasem odrzucając świadomie Jezusa, nie otrzymają wsparcia Bożego, nawet dla realizacji swoich szlachetnych celów.

Kapłan przekonywał, że musimy odczytać prawdę o sobie, drugim człowieku i świecie w świetle Jezusa Chrystusa. "Każda inna koncepcja prawdy zawiedzie. Każda inna koncepcja rozumu, która nie ma na celu poznania, głoszenia, zaświadczenia aż do przelewu krwi za tę Przenajświętszą Prawdę, nie powiedzie się" - mówił, powołując się na myśl ks. kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski.

"Tyle będzie Polski i dzisiaj, i jutro, ile będzie Chrystusa w duszach i sercach Polaków" - zaznaczył ks. Tadeusz Guz.

