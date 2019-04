Ks. prof. Tadeusz Guz: Strajk nauczycieli - chodzi tylko o aspekt materialny. Tam nie ma Boga!

Auferetur Inferunt Insaniam 15.4.19 8:40

To wystąpienie jawnie pokazuje, że dawanie tytułów profesorskich duchownym to dramatyczna pomyłka.

To wystąpienie to smutny z ruska zaciągający stream of consciousness człowieka nieuporządkowanego intelektualnie.

To wystąpienie zresztą podobne jest do wcześniejszych np. takich: „ekologia to ateistyczny, materialistyczny i nihilistyczny neokomunizm”, a jej celem jest negacja Boga.

Gdzie jest Bóg?

Dlaczego na to pozwala?