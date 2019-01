Ks. Prof. Tadeusz Guz: Kościół jest atakowany, bo posiada skarb sakramentów

"Kościół posiada święty skarb sakramentów. A co to jest sakrament? Sakrament to realna obecność Boga w Trójcy Świętej Jedynego. (…) Dlatego i kapłan będzie atakowany, bo on jest przecież szafarzem sakramentów świętych. (…) Uderzenie dzisiaj w duchowieństwo (…) jest uderzeniem w pozycję sakramentów świętych, żeby broń Boże współczesny człowiek nie trwał w rzeczywistości Bożej" - mówił ks. prof. Tadeusz Guz, filozof, teolog i nauczyciel akademicki.

Wykładowca KUL na antenie TV Trwam podkreślił, że aby zrozumieć zjawisko ataków wymierzonych w Kościół należy zdać sobie sprawę z odwiecznej wojny pomiędzy Bogiem, a szatanem.

"Wielu katolików – nie wyłączając osób konsekrowanych – nie zdaje sobie tak właściwie do końca sprawy z rozmiaru tego napięcia, które istnieje pomiędzy dobrym Bogiem, a tym upadłym duchem światłości, aniołem światłości. (…) Upadek szatana jest tym pierwszym zamachem na Boga, którego celem było zabić Boga. Ale co więcej – warto to w tym kontekście wyartykułować, żeby zrozumieć to, co się dzisiaj dzieje – szatan w tym pierwotnym buncie wpisał także i zabicie samego siebie. Dopiero wtedy, jak będziemy mieć taką strukturę rozumienia zła, to wtedy dopiero zrozumiemy właściwie jak na dłoni to, co się dzisiaj na co dzień dzieje" – tłumaczył filozof.

Jednocześnie ks. prof. Guz zauważył, że odejścia od Boga stało się przyczyną powstania złych ideologii, które usilnie chcą walczyć z wiarą i Kosciołem.

"Właściwie tak, jak w ostatnich pięciu wiekach, począwszy od XVI wieku, zaatakowano Boga, to nikt z innych bytowości nie został tak zaatakowany w ostatnich pięciu wiekach, ale na kartach najważniejszych ideologów świata. W XVI czy XVII wieku byli brytyjscy empiryści. Później pojawiają się prekursorzy rewolucji francuskiej. Później pojawiają się Karol Marks, Fryderyk Engels i rewolucja solcjalistyczo-komunistyczna. Później pojawiają się i jeszcze dołączają inni: egzystencjaliści, tzw. ateiści, panteiści – bardzo różni reprezentanci różnych ruchów ideologicznych" - podkreślił ks. Guz.

