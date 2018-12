Ks. prof. Robert Skrzypczak o bp. Tadeuszu Pieronku: Zawsze wierny swojemu powołaniu

Przytaczam to szczególnie dlatego, że ksiądz biskup Pieronek podarował mi w tym roku pokaźną liczbę zdjęć z czasów Soboru Watykańskiego II. Znajdą się one w mojej książce, publikacji, która ukaże się niebawem jako wznowienie „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II”. Chociaż z księdzem biskupem Pieronkiem nie byłem jakoś szczególnie związany, to jednak spotykaliśmy się niejednokrotnie, a w tym roku miałem okazję odwiedzać go kilka razy w jego mieszkaniu. Zawsze bardzo gościnny, otwarty, rozmowny, człowiek bezpośredni, z dużą dozą pragmatyzmu. Podczas gdy ja ściągałem zdjęcia z jego komputera, biskup przygotowywał mi kawę po włosku.

Kiedy przeglądałem na potrzeby publikacji zdjęcia w komputerze księdza biskupa Pieronka, to na wielu, wielu znajdowałem Jana Pawła II; unikalne ujęcia z różnych stron świata, z Polski, z rozmaitych okoliczności. Ksiądz biskup miał taką żyłkę reporterską, kogoś dokumentującego wydarzenia. Może dlatego nieświadomie stał się kronikarzem wzrastania Karola Wojtyły. Fotografował też, na ile mu pozwalano, najciekawsze momenty sesji Soboru, Zatem biskup Pieronek był fotoreporterem a jednocześnie człowiekiem bardzo zaangażowanym w wydarzenia odnawiającej się Polski. Miał wielu przyjaciół po stronie solidarnościowej, no a potem kiedy w Polsce zaczęły zaznaczać się podziały, to on jako człowiek obdarzony duchem wojownika opowiedział się jednoznacznie po jednej stronie sceny politycznej. Pamiętam jak nie raz, czy to przez telefon, czy w rozmowie osobistej próbował mnie wciągać w dyskusje. Jego poglądy były jednoznaczne, kategoryczne, można je nawet nazwać skrajnymi, co dotyczyło zarówno spraw Kościoła jak i problemów krajowych. Trzeba też zaznaczyć, że ksiądz biskup pozostawał pod ogromnym wrażeniem Papieża Franciszka. Był przekonany, że wraz z Papieżem Franciszkiem przychodzi ewangeliczna odnowa Kościoła. Jednocześnie był bardzo krytycznie nastawiony wobec Kościoła w Polsce. Być może wynikało to też z jego pozycji, że mógł czuć się trochę odsunięty na bok, pozostał bowiem biskupem bez diecezji, emerytem. Może ktoś kto kto staje w samym centrum wydarzeń, to kiedy będąc jeszcze w dobrej formie znajdzie się na uboczu, cierpi. Polemizował, nie zgadzał się z wieloma biskupami, z linią Kościoła Katolickiego w Polsce. Można właściwie powiedzieć, że skłaniał się ku progresizmowi. Do Boga dochodzić chciał poprzez sprawy ludzkie. W Kościele można znaleźć dwie postawy – że do człowieka dochodzi się poprzez miłość Boga albo że do miłości Boga dochodzi się przez zainteresowanie sprawami ludzkimi. Ksiądz należał do tej drugiej kategorii. Bardzo pesymistycznie widział przyszłość Kościoła w Polsce i pozostawał krytyczny wobec jego linii duszpasterskiej. Podkreślam – zafascynowany postacią Papieża Franciszka.