Ks. Prof Paweł Bortkiewicz: Unia Europejska to projekt nowego, komunistycznego superpaństwa

Gemäß Ausländerzentralregister waren in Sachsen Ende 2017 52.918 Zuwanderer gemeldet, das sind gerade einmal 1,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Allerdings wurden gemäß Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) allein 2017 davon 9.493 Zuwanderer als Tatverdächtige registriert, das sind immerhin 10,37 Prozent aller Tatverdächtigen (91.507) und 17,9 Prozent aller in Sachsen registrierten Zuwanderer. Dieser Prozentsatz liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt (8,5 Prozent aller Tatverdächtigen und etwa zehn Prozent aller Zuwanderer), was den Schluss zulässt, dass dem Bundesland offenbar eine überproportional kriminalitätsanfällige Klientel zugewiesen wird.



(Dane - październik 2018 r.) Tłumaczenie poniżej.

Z końcem 2017 roku, w Saksonii było zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców tego kraju 52.918 nachodźców, co stanowiło 1,3% całej ludności landu. Ogółem policyjne statystyki zarejestrowały, jedynie w samym 2017 r., 9.493 nachodźców sprawców przestępstw, co stanowi 10,37% wszystkich sprawców przestępstw (91.507) w całym landzie oraz 17,9% wszystkich zarejestrowanych w Saksonii nachodźców. Ten udział procentowy leży znacząco powyżej ogólnoniemieckiej przeciętnej (gdzie nachodźcy stanowią 8,5% wszystkich sprawców w całych Niemczech oraz popełniający przestępstwa pośród nachodźców tworzą około 10% wszystkich rejestrowanych w całych Niemczech nachodźców) co pozwala na wyciągnięcie wniosku, że krajowi landowemu Saksonia przypadła oczywiście ponad-proporcjonalnie skryminalizowana klientela.



Dla porównania niemieccy obywatele landu Saksonia 3.910.152, sprawcy przestępstw rezydenci niemieccy 72.558, udział przestępców rezydentów w populacji obywateli niemieckich rezydentów ogółem wynosi 1,86%.



Źródło: Datenbasis: Antwort des Sachsischen Staatsministeriums des Inneren auf die kleine Anfrage der Fraction DIE LINKE



