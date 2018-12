Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr przyłącza się do krytyki reformy Gowina

Uczony kapłan odniósł się do oceny prof. Andrzeja Nowaka, który wystosował list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego, szefa PiS, w związku z reformą ministra Jarosława Gowina. Gowin forsuje wprowadzenie listy wydawnictw, które uznane zostaną za naukowe; publikowanie w innych wydawnictwach nie przyniesie uczonym żadnych punktów. Dzisiaj to właśnie owe punkty są wyznacznikiem dorobku naukowego, co zresztą samo w sobie jest krytykowane często jako skrajny idiotyzm, zwłaszcza w odniesieniu do humanistyki.Niejeden młody badacz przekonuje się dziś, że rzeczy wartościowych robić w istocie nie warto, wszakże zabiegać należy o punkty.