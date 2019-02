ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr: Biedroń chce walczyć z Bogiem, Kościołem, rodziną i narodem

Brokrak 5.2.19 17:20

Jak można walczyć z bogiem, czyli z czymś czego nie ma. A z kościołem, to i owszem - można i trzeba. Bo to instytucja nieuczciwa, pasożytnicza. Biedroń chce - aby kościół żył ze swoich klientów - wiernych. Im głosił swoją ideologię - stosował nakazy i zakazy oraz środki przymusu i zachęt - piekło, niebo, rozgrzeszenie i jego brak, zbawienie i jego brak itd, itd, itd. A obywatelom Biedroń chce dać WOLNOŚĆ !!! ograniczoną tylko zakazem naruszania cudzych interesów, praw i wolności.Czy in vitro, związki homoseksualne, przerywanie wczesnej ciąży - narusza czyjeś interesy - prawa - wolność?? Czy kogokolwiek - do czegokolwiek zmuszają. Każdy może wierzyć w co zechce - ale dla siebie i ZA SWOJE!!!! I to jest ta walka z bogiem, kościołem i wg Bortkiewicza - z narodem. I on jest -UCZONY???? czego??