Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Podejmijmy próbę ''rewojtylizacji'' naszego Kościoła

Pewnym pretekstem stała się wypowiedź Papieża z 2013 roku, wypowiedziana w nieautoryzowanym wywiadzie, popularnym, spontanicznym, a więc niebędącym żadnym formalnym wyrazem nauczania Kościoła. Papież miał powiedzieć w tym wywiadzie: „Jeśli ktoś jest homoseksualistą i z dobrą wolą poszukuje Boga, to kimże jestem, żeby go oceniać" – mówił ks. Paweł Bortkiewicz w felietonie "Myśląc Ojczyzna".

Zdaniem księdza profesora, przytoczony cytat był bardzo często powtarzany przez agencje informacyjne i interpretowany na dowolne sposoby, tak aby dostosować go do proponowanego przekazu.

Wypowiedzi papieża Franciszka są coraz częściej, ośmielę się to zauważyć, wykorzystywane jako rewolucyjne wobec nauczania Jana Pawła II. Sam papież Franciszek niestety nie autoryzuje większości swoich wypowiedzi, niezbyt klarownych, nie interweniuje w sytuacjach bardzo złożonych i zróżnicowanych komentarzy i prób opozycjonowania jego stanowiska z dotychczasowym nauczaniem Kościoła. Taki stan rzeczy prowokuje niektórych dziennikarzy do kwestionowania starego nauczania Jana Pawła II i pokazywanie, jak na tle tego starego nauczania rozwija się nowoczesne, nowatorskie, progresywne nauczanie Kościoła, w związku z tym pojawiają się głosy o tzw. „dewojtylizacji” Kościoła - skomentował ks. prof. Bortkiewicz.

Te głosy są tylko potwierdzeniem geniuszu i świętości Jana Pawła II. Nie walczy się zaciekle z czymś, co nie ma znaczenia, nie próbuje się zdyskredytować czegoś, co ma w sobie ogromną wartość. Nauczanie Jana Pawła II jest niezwykle klarowne. Jest jednoznaczne i przede wszystkim jest po prostu mądre i jest prawdziwe. (…) To nauczanie było i jest oparte na świadectwie życia Karola Wojtyły i Jana Pawła II. To nadaje mu wartość i moc - podsumował.