Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Nieważne, czy byli to królowie i czy było ich trzech

„Byli to na pewno mędrcy. Nie jest istotne, czy było ich trzech i jakie mieli imiona, czy może było ich o wiele więcej. Nie jest kluczowe, czy to rzeczywiście ich relikwie spoczywają w katedrze kolońskiej. Istotne jest przesłanie, które ci mędrcy od wieków niosą przez wieki i niosą je także w naszej współczesności” - mówi ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

W programie „Myśląc Ojczyzna” na antenie Telewizji Trwam ks. Bortkiewicz mówi o przypadającej dziś uroczystości Objawienia Pańskiego, nazywanej w Polsce potocznie świętem „Trzech Króli”. Etyk podkreśla, że nie jest ważne to, czy owi mędrcy byli królami ani to, czy rzeczywiście było ich trzech. To, co jest istotne, to przesłanie, które niosą oni od wieków.