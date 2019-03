Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Karta LGBT ma zastąpić miłość deformacją seksualną

"Rolę rodziców, którzy mają zarówno moralne, jak i konstytucyjne prawo do opieki wychowawczej nad dzieckiem, zwłaszcza w sferach wychowania do wartości oraz miłości, przejmują szkolne instytucje państwowe"- wskazał.

"Albo prezydent Rafał Trzaskowski nie wie, co mówi, albo świadomie mówi nieprawdę. Nie można mówić o tolerancji w sytuacji, w której nie toleruje się prawa rodziców do wychowania dzieci, nie toleruje się także samych dzieci, które mają prawo do wychowania do miłości, a nie do deprawacji"- podkreślił duchowny.