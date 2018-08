Ks. prof. Oko: Gender to mowa ludzi, dla których seks stał się bogiem

,,Gender to nowe wcielenie marksizmu dla sierot po tej skompromitowanej ideologii. Stanowi próbę wyjaśnienia rzeczywistości za pomocą światopoglądu ateistycznego dla osób, które już nie mogą określać się mianem postmarksistów'' - mówi ks. prof. Dariusz Oko w rozmowie z magazynem ,,Polonia Christiana''.

,,Ten [marksistowski - red.] podział na klasy wyzyskujące i wyzyskiwane stosuje obecnie genderyzm, konfliktując na przykład kobiety i mężczyzn. Jeśli więc uzna się płeć męską za wyzyskującą, to najprostszego sposobu na rozwiązanie konfliktu dostarcza jej eliminacja. Dzisiaj nie da się jednak pozabijać wszystkich mężczyzn, tak jak bolszewicy pozabijali przedsiębiorców w Rosji (choć niektóre feministki postulują jednak choć częściową ich eliminację), dlatego trzeba chociaż walczyć z męskością. To, z czego jeszcze nie tak dawno śmialiśmy się, oglądając polski film Seksmisja, na naszych oczach jest realizowane przez ideologię gender. Nie bez przyczyny głównymi twórczyniami genderyzmu są nienawidzące mężczyzn lesbijki'' - dodał.

,,Popularność ideologii gender związana jest z poziomem degeneracji moralnej, w jakiej znalazł się współczesny świat. [...] Genderyzm jest mieszanką marksizmu i pornografii. Obcowanie z tą ideologią przypomina nurzanie się w błocie. To jest mowa ludzi, dla których seks stał się bogiem'' - zaznaczał.

,,Obecnie gender to główny oręż nienawiści wobec Kościoła i wiary. Musimy się przed nim bronić nie mniej zdecydowanie niż przed marksizmem. To jest właśnie to, co Ojciec Święty Franciszek nazwał światową wojną przeciwko małżeństwu'' - powiedział dalej.

,,Widzimy wyraźnie, iż wczorajsi apologeci marksizmu dziś głoszą genderyzm. Ta ideologia skolonizowała świat akademicki. Na zachodnich uniwersytetach powstają całe kliki niedopuszczające do głosu krytyków'' - stwierdził.

bb/pch24.pl