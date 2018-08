Ks. prof. Kobyliński: Powstanie nie było karą za grzechy. To przerażające myślenie

Czy tragedię Powstania Warszawskiego można tłumaczyć karą zesłaną na Warszawę za grzechy jej mieszkańców? Taką tezę stawia się niekiedy w oparciu między innymi o świadectwo Jadwigi Papis, której Matka Boża miała rzekomo zapowiedzieć w roku 1943 ,,wielką karę''. Według księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Waszyńskiego w Warszawie, podobne intepretacje są niedopuszczalne.

Kapłan mówił o tym w audycji ,,Polskiego Radia'' prowadzonej przez Tomasza Terlikowskiego.

,,Są w Polsce pewne środowiska, niestety katolickie, które próbują tłumaczyć Powstanie Warszawskie i jego wybuch jako karę za grzechy. Jest dla mnie przerażające i wstrząsające, że można tak myśleć. Stanowczo odrzucam tego rodzaju myślenie. Dziwię się, że w taki trochę bezkarny sposób tego rodzaju treści są w Polsce rozprzestrzeniane. To jest banalne, to jest nieprawdziwe. Nie można tak wielkiej tragedii tłumaczyć karą Bożą za grzechy Warszawy. Rzekomo Warszawa była miastem rozpusty, w związku z tym za te grzechy nadeszła na mieszkańców Warszawy kara w postaci Powstania Warszawskiego'' - powiedział wykładowca UKSW.

,,To jest szkodliwe, to jest absolutnie niedopuszczalne. Odrzucam to z całą stanowczością i dziwię się, że w wielu środowiskach w Polsce, niestety katolickich, tego rodzaju treści są rozprzestrzeniane'' - dodał ksiądz profesor.

Jak wskazywał z kolei red. Terlikowski, bywa, że podobnie próbują Holocaust tłumaczyć niektórzy Żydzi, twierdząc, iż Zagłada była karą za laicyzację.

W rozmowie uczestniczył również prof. Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Całości, dotyczącej zasadniczo sensu ofiary w kontekście Powstania, można wysłuchać na antenie Polskiego Radia - TUTAJ.

bb/Polskie Radio