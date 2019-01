Ks. prof. Kobyliński: Czekają nas dwa lata nienawiści i pogardy

"Będą przypadki zamykania komuś ust oskarżając go o język pogardy czy nienawiści. Przypomnijmy sprzed wielu lat Jerzego Urbana, który kazanie ks. Jerzego Popiełuszki nazywał seansami nienawiści"- powiedział w programie "Co na to Kościół" w telewizji wPolsce.pl ks. prof. Andrzej Kobyliński.