Ks. prof. Jan Machniak: Bóg daje odpowiedź na profanacje

"Zawsze jest możliwa przemiana, pokuta, nawrócenie. Bóg dzisiaj również daje nam znaki, że Eucharystia to nie tylko kawałek chleba, nie tylko biała hostia, ale żywa obecność wielkiej tajemnicy naszej wiary. Wystarczy przypomnieć wydarzenia ostatnich lat w Legnicy czy Sokółce. Zadziwili się naukowcy, zadziwili się specjaliści. Badali, co to znaczy. Tajemnica pozostaje tajemnicą, a my odpowiadamy, klękając na oba kolana wtedy, kiedy widzimy Najświętszy Sakrament na ulicy; wtedy, kiedy jesteśmy w kościele" - wskazał duchowny.